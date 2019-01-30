В США женщина по ошибке отключила от жизнеобеспечения чужого человека

Нью-Йорк, США, , 14:24 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю женщины, которая подала в суд на больницу из-за того, что она и её семья приняли решение отключить от аппарата жизнеобеспечения мужчину, ошибочно считая, что он является их родственником. Интервью с ней опубликовала газета New York Post.

Причиной произошедшего стало то, что мужчина, поступивший в больницу из-за передозировки наркотиков, оказался полным тезкой брата Ширелл Пауэлл. Родственники сначала не узнали его, но впоследствии решили, что причиной этого стало опухшее лицо.

В итоге, когда врачи сообщили Ширелл о том, что они зафиксировали смерть мозга и сказали, что у её брата нет шансов на выздоровление, женщине пришлось принять непростое решение. Ошибку обнаружили уже после того, как было произведено вскрытие тело умершего. Позже выяснилось, что брат женщины все это время был жив и находился в тюрьме.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в США известный блоггер позволил себе расистские высказывания в адрес людей, выполнявших работы в его доме. Его поведение вызвало ярость у пользователей соцсетей, в результате чего мужчине пришлось сделать свои страницы в соцсетях закрытыми.

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