На здравоохранение в Новосибирской области выделят более 35 млрд рублей

Новосибирск, , 14:18 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения региона «Здоровый регион — стратегия действий». С докладом «Итоги работы министерства здравоохранения Новосибирской области в 2018 году. Задачи на 2019 год» выступил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Андрей Травников отметил, что с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 35,2 млрд рублей, из которых 8,4 млрд рублей — средства федерального бюджета, 993 млн рублей — средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования области, и 26 млрд рублей — средства консолидированного бюджета региона.

Константин Хальзов же сообщил, что для обеспечения прав новосибирцев на качественную медицинскую помощь в рамках национального проекта «Здравоохранение» с 2019 года реализуются семь региональных проектов.

«В основе национального проекта «Здравоохранение» лежит задача по снижению смертности более чем на 30% к 2024 году», — подчеркнул министр.

Региональными составляющими нацпроекта запланированы такие мероприятия: формирование новой для области инфраструктуры санавиации, строительство восьми новых поликлиник в Новосибирске, 187 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах, а также переоснащение двух региональных сосудистых центров, 12 первичных сосудистых отделений, создание ещё одного регионального сосудистого центра на базе Центральной клинической больницы и, наконец, создание 16 центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках, переоснащение отрасли по этому направлению. Параллельно будут реализованы ещё два больших проекта: предстоит завершить строительство перинатального центра и приступить к строительству областного онкоцентра.

Одна из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области — снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 14,8%. На реализацию этого направления до 2024 года планируется направить более 7,2 млрд рублей.

В ходе заседания коллегии, в котором приняли участие члены правительства региона, руководители федеральных медицинских организаций, главные врачи медицинских учреждений, были представлены доклады о мероприятиях по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза, об основных направлениях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, о перспективах развития педиатрической службы и о работе системы обязательного медицинского страхования.

В завершении мероприятия Андрей Травников вручил выдающимся работникам медицинской отрасли нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Напомним, что национальные проекты реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Приоритетом в реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года «Сибирское лидерство» является развитие человеческого капитала и социальной сферы. Среди областных проектов нацпроекта «Здравоохранение» — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Также в Новосибирской области реализуется федеральный проект «Сеть национальных медицинских исследовательских центров», который позволит повысить эффективность и качество оказания медицинской помощи, эффективность и качество подготовки и переподготовки медицинского персонала, обеспечить более быстрый вывод самых современных методов лечения в практическое здравоохранение.

Министерство здравоохранения региона в рамках национального проекта «Демография» участвует в реализации проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Старшее поколение».