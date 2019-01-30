Свердловский министр ЖКХ допустил перенос мусорного завода в Красноуфимске

Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Альтернативная площадка для строящегося в Красноуфимске мусоросортировочного завода возможна. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник готов прислушаться к общественникам городского округа, которые опасаются соседства завода с детским лагерем. Встреча с горожанами назначена на четверг 31 января 2019 года.

«Мы готовы рассмотреть альтернативный участок, который предлагает инициативная группа. Мы готовы посмотреть, насколько он реален», — сказал Смирнов.

Впрочем, по мнению министра, общественное негодование по поводу завода переполнено слухами и недостоверной информацией

«Хотелось бы отвергнуть доводы: пиролизного цеха не будет — его нет даже в проекте, мусоросжигания там не будет, полигона для промышленных отходов — не будет. А то, что под этими землями находится линза воды, которая может обеспечить водой весь Екатеринбург — это тоже неправда, у нас есть экспертное заключение», — упомянул чиновник.

Смирнов считает, что в «шумихе» виноваты ряд интересантов:

«Некоторые люди хотят продать земли для строительства коттеджного посёлка на определенном расстоянии от объекта. Они боятся, что постройка мусоросортировочного комплекса повлияет на стоимость земли!» — уверен министр.

На данный момент, уверяет Смирнов, «никто конкретный участок земли не определил».

«Как только будут готовы изыскания, будут общественные обсуждения. Всё это будет донесено, после того как будет выбран конкретный участок», — обещает глава минЖКХ.

Напомним, общественники Красноуфимска уже собрали более девяти тысяч живых подписей против строительства мусоросортировочного завода. Завод строит частный подрядчик по концессионному соглашению с администрацией городского округа. Жители обеспокоены возможным ухудшением экологической ситуации в Красноуфимске. Менее чем в километре от предполагаемого расположения завода находится детский лагерь «Чайка», к тому же объект хотят построить в центре лесопарковой зоны.

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