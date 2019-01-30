Челябинский минздрав прокомментировал смерть детей в больнице Копейска

Челябинск, , 14:14 — REGNUM В больнице города Копейска с 20 декабря умерли трое детей. Об этом журналистам заявил глава минздрава Челябинской области Сергей Приколотин.

По его словам, сейчас по каждому случаю идут проверки. В них задействованы в том числе и федеральные специалисты.

«По результатам работы данных комиссий мы получим окончательную информацию о тех диагнозах, которые имели место быть, но уже сейчас можно сказать, что каждый из этих случаев был клинически сложным», — сказал Сергей Приколотин.

Он также добавил, что по итогам проверок будут сделаны выводы и приняты жесткие управленческие и кадровые решения. Возможно, наконец разделят детский и взрослый стационары. По словам министра, для этого есть и возможности, и ресурсы.

Также министр добавил, что сотрудники минздрава оказывают всю помощь как надзорным органам, так и следствию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года в больнице умерла девочка девяти лет. Её лечили не от той болезни, которая была на самом деле.

Кроме того, 29 января умер 13-летний мальчик. В больнице он находился с пневмонией.

По факту гибели девочки органы СКР возбудили уголовное дело. А по последнему случаю пока идёт доследственная проверка.

Губернатор Борис Дубровский потребовал провести проверки по фактам трагедий и призвал не спешить с выводами.

Читайте ранее в этом сюжете: Смерть детей в больницах: глава Южного Урала просит не спешить с выводами