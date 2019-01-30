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Поджога девочки и избиения мальчика в Ленобласти не было: хотели покурить

Общество

Органы СКР установили ход событий

Волхов, Ленинградская область, 30 января 2019, 14:15 — REGNUM  Нападение неизвестных на двух 12-летних подростков 29 января в городе Волхов Ленинградской области, в ходе которых дети получили ожоги и травмы, является плодом фантазии самих пострадавших. Так они пытались избежать последствий собственной неосторожности. Об этом заявили в Следственном управлении СКР по Ленобласти по итогам доследственной проверки.

Напомним, дети рассказали, что на них на улице якобы напали трое подростков в масках, подожгли шапку на девочке и избили мальчика. У девочки диагностирован ожог лица 1-й степени, она госпитализирована. Мальчик после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Следователи СКР пообщались с пострадавшими и выяснили, что никакого нападения не было.

Вечером 29 января девочка с приятелем, живущим по соседству, пошла в магазин за продуктами. В ходе прогулки несовершеннолетняя решила… закурить.

«В процессе прикуривания сигареты от зажигалки, не рассчитав высоту пламени, произошло воспламенение шапки, одетой на девочке и меха от капюшона ее одежды. Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, подскользнувшись, упал. Подростки избавились от горящих вещей, выбросив их на улице», — восстановили картину случившегося в СУ СКР по Ленобласти.

Подростки ожидали наказания от родителей, и один из них предложил выдумать версию о нападении на неизвестных.

В ходе проверки был обнаружен мех от капюшона одежды девочки со следами горения. Мероприятия по выяснению всех обстоятельств ЧП выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Подростковая преступность
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