Турция оказала гуманитарную помощь Йемену — СМИ

Сана, , 14:15 — REGNUM Благотворительные организации Турции оказали Йемену гуманитарную помощь, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Фонд гуманитарной помощи, расположенный в Стамбуле, передал нуждающимся продукты питания, одеяла, предметы личной гигиены. Поддержку смогут получить 17 деревень Йемена.

«Мы были в одной из провинций Йемена. Там мы столкнулись с одной семьей из десяти человек, в которой погибли отец и еще один взрослый мужчина. Мы обещали им каждый месяц оказывать помощь», — подчеркнул вице-президент благотворительной компании Фатих Язычи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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