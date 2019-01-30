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Турция оказала гуманитарную помощь Йемену — СМИ

Общество

Гуманитарные организации будут продолжать оказывать помощь страдающим от конфликта

Сана, 30 января 2019, 14:15 — REGNUM  Благотворительные организации Турции оказали Йемену гуманитарную помощь, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Фонд гуманитарной помощи, расположенный в Стамбуле, передал нуждающимся продукты питания, одеяла, предметы личной гигиены. Поддержку смогут получить 17 деревень Йемена.

«Мы были в одной из провинций Йемена. Там мы столкнулись с одной семьей из десяти человек, в которой погибли отец и еще один взрослый мужчина. Мы обещали им каждый месяц оказывать помощь», — подчеркнул вице-президент благотворительной компании Фатих Язычи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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