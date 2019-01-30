В Москве выполнят поручение президента о создании инновационного кластера

Москва, , 14:41 — REGNUM Мосгордума планирует принять закон об инновационном кластере до 26 февраля 2019 года, заявил журналистам председатель городского парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Мосгордумы отметил, что данная дата обозначена в указе президента РФ Владимира Путина.

«Мы уже с органами исполнительной власти работаем над текстом законопроекта, на следующей неделе планируем организовать круглый стол, на котором будем обсуждать данную проблематику. В указе президента стоит дата 26 февраля, и я уверен, что в эти сроки Московская городская дума сможет уложиться», — сообщил Шапошников.

Он также добавил, что Москва на сегодняшний день является одним из ведущих мегаполисов мира как по количеству технопарков, так и сотрудников, работающих в сфере высоких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Как следует из документа, целью проекта является развитие инновационного потенциала столицы, а также «создание условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития России».

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