Украина вплотную приблизилась к эпидемии гриппа — Минздрав

Киев, , 13:54 — REGNUM За неделю с 21 по 27 января на Украине зафиксировали 198 708 случаев гриппа, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 30 января официальный сайт организации.

Среди заболевших 58,5% составляют дети до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей интенсивный показатель заболеваемости вырос до 516,2 человек на 100 тыс. населения.

Эпидемиологический порог превышен в восьми областях Украины: Закарпатской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской.

Украина вплотную приблизилась к эпидемиологическому порогу, отметили в Центре общественного здоровья. За прошедшую неделю были зафиксированы три летальных случая гриппа. Все умершие не были привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее гриппом заболели 191 953 жителя Украины. От осложнений, вызванных болезнью, скончались шесть человек.

Читайте также: За неделю гриппом на Украине заболели более 190 тыс. человек