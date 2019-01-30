Моддер при помощи нейросети добавил HD-текстуры в Final Fantasy VIII

Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Моддеры (разработчики модификаций) при помощи нейросети улучшили еще одну игру. На это раз они решили взяться за Final Fantasy VIII. Модицикация была загружена в базу сервиса NexusMods. Об этом 30 января сообщил портал DSOGaming.

https://twitter.com/D_S_O_Gaming/status/1090504593727995904

Отмечается, что моддеру под ником blippyp удалось добиться отличного результата, несмотря на то, что его GAN-модель (нейросеть) прошла всего 130 тыс. повторений. Сам он пояснил, что с её помощью сделал за один день то, на что ранее у него уходили месяцы. Пока что blippyp предоставил бета-версию мода, он попросил всех геймеров, кто скачает модификацию, сообщать о проблемах, чтобы автору было легче находить и исправлять их.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что классическая игра Half-Life благодаря китайской нейросети ESRGAN получила HD-текстуры. Ранее подобной процедуре моддеры подвергли такие культовые игры, как Morrowind, Return to Castle Wolfenstein, Doom и Max Payne.

Читайте ранее в этом сюжете: Классическая Half-Life получила HD-текстуры благодаря нейросети ESRGAN