Музей блокады в Петербурге после ремонта откроют к дню памяти жертв блокады

Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Государственный мемориальный Музей блокады Ленинграда в Соляном переулке Санкт-Петербурга откроется после капремонта 8 сентября, в день памяти жертв ленинградской блокады.

Музей был закрыт на ремонт 4 июня 2018 года. Ожидалось, что его откроют к 9 мая 2019 года. Однако теперь стало известно, что срок отодвинут на сентябрь и приурочен к годовщине трагической даты — 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 30 января, ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ в музее.

«Завершено восстановление архитектурно-лепного декора, проведены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов здания. Идет ремонт подвальных помещений, инженерных сетей, полов, дверных блоков и парадной лестницы. Работы выполняются в соответствии с графиком», — сообщила пресс-служба Смольного.

Как стало известно, Беглов дал указание включить в рабочую группу по выработке концепции дальнейшего развития музея представителей ветеранских организаций и блокадников.

«Современные технологии важны, но мы должны сохранить главное — дух того, репрессированного музея. Новодел здесь неуместен», — сказал глава города.

Напомним, 27 января, в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства 150 млн рублей на создание новой экспозиции в Музее блокады Ленинграда.

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Александр Беглов сообщил, что помещения Минобороны РФ, которые расположены над музеем на двух этажах, будут выкуплены у оборонного ведомства за счет средств городского бюджета. В них планируется разместить фондохранилище.

«Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе», — сказал Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольный заморозил процесс создания нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который предполагалось создать, вместе с Институтом памяти о блокаде, на Смольной набережной Санкт-Петербурга. Как заявляют власти города, вопрос о создании комплекса нуждается в дальнейшей проработке.

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Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке был открыт 27 января 1946 года. В 1953 году музей закрыли после «Ленинградского дела», когда были незаконно репрессированы руководители города в период блокады. Экспонаты музея блокады частично уничтожили, частично передали в другие учреждения. В 1989 году было принято решение о восстановлении музея.

Напомним, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук, профессор Никита Ломагин в интервью ИА REGNUM заявил, что музей в Соляном переулке остается «символом репрессированной памяти о блокаде», однако восстановить его в том виде, в каком он был в конце 1940-х годов, сегодня физически невозможно.

Всемирно-историческому масштабу Ленинградской эпопеи во время Второй мировой войны должен соответствовать новый Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда», уверен Никита Ломагин.

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