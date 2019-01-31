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На севере Москвы появится центр для дополнительного профобразования

Общество

Проект уже согласован Москомархитектурой

Москва, 31 января 2019, 14:14 — REGNUM  В Северном административном округе Москвы появится культурно-просветительский центр для получения дополнительного профессионального образования. Об этом заявил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Здание площадью 1,5 тыс. кв. метров построят в районе Беговая на 5-й улице Ямского поля.

«Здесь откроется языковая школа, студии рисования, художественная галерея, а также будут работать различные кружки. Создание новых точек притяжения для жителей районов в плане развития территорий, одна из задач, поставленная мэром Сергеем Собяниным», — добавил Кузнецов.

Территорию культурно-просветительского центра дополнительно благоустроят: планируется высадка зелёный насаждений и создание архитектурной подсветки фасадов в вечернее и ночное время.

Напомним, ранее Москомархитектура согласовала строительство православного культурно-просветительского центра в поселении Десеновское Новой Москвы.

Читайте подробнее: В Новой Москве появится православный культурно-просветительский центр

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