Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице и снегопаде

Москва, , 13:25 — REGNUM Сегодня, 30 января, в столице России ожидается облачная погода, мокрый снег и гололедица. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

«Облачно. Осадки (снег, мокрый снег). Местами гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Также сообщается, что днем в Москве столбики термометров покажут от — 1 до +1 °С, ветер ожидается юго-восточный, его скорость будет достигать 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм. рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что к концу рабочей недели в Москве на фоне теплого циклона вероятен ледяной дождь.

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