Опубликован февральский список бесплатных игр сервиса Xbox Live Gold

Вашингтон, , 13:23 — REGNUM В феврале 2019 года подписчики сервиса Xbox Live Gold получат возможность добавить в свою библиотеку ряд новых игр. Об этом 29 января сообщило подразделение Xbox, разместив на своем YouTube-канале соответствующий ролик.

В февральский список Xbox One попали Bloodstained: Curse of the Moon и Super Bomberman R. Владельцы консоли Xbox 360 получат возможность бесплатно сыграть в Assassin’s Creed Rogue, а обладателям Xbox станет доступна Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Читайте также: Власти Бельгии запретили продавать игровые предметы FIFA за реальные деньги

Напомним, до 31 января 2019 года подписчики сервиса могут бесплатно добавить к себе в библиотеку игры Celeste и Far Cry 2. Стоит отметить, что Celeste в 2018 году выиграла в номинациях «Лучшая социально-значимая игра» и «Лучшая инди-игра» премии The Game Awards.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналисты узнали о судьбе проекта игры Pioneer от компании Ubisoft