Жители Украины не в состоянии оплачивать счета за газ — эксперт

Киев, , 13:19 — REGNUM Долги жителей Украины будут расти, поскольку население не может оплачивать газ по существующим тарифам, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт назвал абсурдным и одновременные попытки правительства обеспечить фантастическую доходность «Нафтогаза», а также стабильную работу системы ЖКХ.

«Если сейчас не списать долги, не урегулировать ситуацию, не снизить цену на газ и не привести ее до уровня возможности уплаты, у нас через некоторое время эта система перестанет работать вообще, потому что в компании представителей услуг не будет средств», — отметил Гаврилечко.

По мнению эксперта, существуют две возможности избавиться от долгов за газ — списать задолженность или обесценить гривну.

Напомним, между НАК «Нафтогаз» и газораспределительными компаниями возник конфликт, связанный с утверждёнными правительством нормами потребления. Из-за этого потребителям газа начали приходить огромные счета за отопление.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил, что гражданам страны не стоит платить по завышенным ценам, а тем, кто заплатил, необходимо требовать возврата денег.

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