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Пассажиры призвали закрыть лазейки для авиадебоширов

Общество

Турфирма может приобрести места блоками, и дебошир попадет на рейс

Пассажиры призвали закрыть лазейки для авиадебоширов
Иллюстрация: Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982
Черная метка

Москва, 30 января 2019, 13:13 — REGNUM  Возможность покупки авиабилета через туроператора остается у дебоширов, включенных в «черный список» авиакомпаний. Об этом говорится в обращении Общероссийского объединения пассажиров в Минэкономразвития, сообщает 30 января пресс-служба организации.

В организации призвали устранить подобные пробелы в правилах, касающихся безопасности полетов. Так, турфирма может приобрести места блоками как на регулярных, так и на чартерных рейсах. Авиаперевозчик в таких случаях не может отследить, кому именно предназначен билет.

«Турфирма может обеспечить своих клиентов посадочными квитанциями, талонами, и пассажир из «черного списка» опять полетит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего связанных с дебоширами инцидентов происходит на международных направлениях. Объединение пассажиров предлагает ввести «черных списков» на чартерных рейсах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января самолет авиакомпании «Россия» рейса Санкт-Петербург — Анталья экстренно сел в Сочи из-за агрессивного пассажира на борту. Пьяный мужчина ударил стюардессу, в аэропорту его передали полиции.

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Авиапроисшествия
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