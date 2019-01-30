В Москве будут наказывать за вовлечение детей в курение кальяна

Москва, , 13:05 — REGNUM В Москве ввели административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в курение устройств, имитирующих курение табака. Соответствующие поправки в проект закона «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» были приняты на заседании Московской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Законопроект конкретизирует устройства: это и «вейпы», и кальяны, и IQOS. Также мы ввели понятие, что это не только те устройства, которые есть сейчас, но и новые, которые могут появиться. Мы конкретизировали жидкости, которые содержатся в устройствах», — пояснила глава комитета по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

Считаться вовлечением будет и рекомендации, которую дают несовершеннолетним по использованию устройств, имитирующих курение табака, а также их продажа.

Закон вступит в силу после подписания мэром Москвы. Штраф для физических и юридических лиц составит от 1,5 до 5 тысяч рублей.

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