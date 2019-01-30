Среда, 30 Января 2019 года
13:05:55 МСК

В Москве будут наказывать за вовлечение детей в курение кальяна

Общество

Штраф для физических и юридических лиц составит от 1,5 до 5 тысяч рублей

Москва, 30 января 2019, 13:05 — REGNUM  В Москве ввели административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в курение устройств, имитирующих курение табака. Соответствующие поправки в проект закона «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» были приняты на заседании Московской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Законопроект конкретизирует устройства: это и «вейпы», и кальяны, и IQOS. Также мы ввели понятие, что это не только те устройства, которые есть сейчас, но и новые, которые могут появиться. Мы конкретизировали жидкости, которые содержатся в устройствах», — пояснила глава комитета по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

Считаться вовлечением будет и рекомендации, которую дают несовершеннолетним по использованию устройств, имитирующих курение табака, а также их продажа.

Закон вступит в силу после подписания мэром Москвы. Штраф для физических и юридических лиц составит от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Подмосковье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с курением
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить