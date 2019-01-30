Свердловский министр ЖКХ: мусорный тариф может резко упасть, а потом расти

Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM Тариф на вывоз мусора на Среднем Урале может быть сокращён уже на 20% в 2019 году, после чего рост тарифа будет идти в рамках предельного индекса роста платежей граждан. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что федеральное правительство готовит изменения в Налоговый кодекс, по которым региональные операторы будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Окончательное решение по движению в этом направлении должно быть принято до 1 февраля 2019 года.

«Если законопроект реализуют, тарифы снизят на 20%», — пообещал Смирнов.

А вот дальнейший рост тарифов может произойти уже в следующие годы, но ненамного — не более чем на 6% в год.

«Установить экономически обоснованный тариф можно только в первый год оказания услуги. Далее, по федеральному законодательству и указу губернатора, тариф будет укладываться в предельный индекс роста платежей граждан. Те, кто установил сейчас низкий тариф, не смогут поднять его более чем на 4−6%», — сказал министр.

Чиновник добавил, что если региональному оператору потребуется по каким-то причинам увеличить тариф еще на некую сумму, то граждане не будут платить больше — оплату разницы возьмет на себя областной бюджет.

Напомним, c 1 января 2019 года в ряде регионов России вступили в силу новые правила по работе с твердыми коммунальными отходами. А 28 декабря 2018 года глава Заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что мусорные тарифы могут быть пересмотрены в 2019 году.

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