90 школ Краснодара эвакуировали из-за угроз взрывов: «минеров» ищут

Краснодар, , 12:58 — REGNUM Все школы и больницы Краснодара обследованы спецслужбами после анонимных угроз срабатывания взрывных устройств 30 января. Сейчас правоохранители ищут тех, кто распространил сообщения о минировании, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщается, утром на электронный адрес Единой дежурно-диспетчерской службы города утром поступило сообщение: «Все школы и больницы города заминированы». Сотрудники и ученики всех 90 школ города были эвакуированы, школы проверили. Опасных устройств не обнаружили.

«Все анонимные сообщения об угрозах общественной безопасности, тем более связанные с местами массового пребывания детей, отрабатываются с особой тщательностью. В данном случае проверочные мероприятия завершены, информация об опасности не подтвердилась. Учебный процесс в школах восстановлен. Такие же мероприятия проводятся в лечебных учреждениях города. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов», — сказал замглавы Краснодара Виталий Косенко.

Он также добавил, что личности предполагаемых злоумышленников устанавливают правоохранительные органы, все материалы переданы для проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января атака телефонных террористов на больницы, школы, администрации российских городов, начавшаяся 28 января в Сибири, продолжилась. Эвакуация проводилась в Туле, Калуге, Орле, Ставрополе, Смоленске и в других городах.