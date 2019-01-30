Сенатор Арашуков пытался бежать – подробности задержания

Москва, , 12:48 — REGNUM Стали известны подробности задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. По данным ряда СМИ, были подозрения, что он попытается скрыться, поэтому его задержание было проведено 30 января прямо в ходе заседания Совфеда.

Председатель парламента Валентина Матвиенко объявила его закрытым сразу после начала заседания. В зал вошли генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет РБК.

По данным издания, после того как глава СКР зачитал постановление о снятии неприкосновенности с сенатора, Арашуков пустился бежать вверх по лестнице зала заседаний, но Валентина Матвиенко отсоветовала ему сопротивляться.

Генпрокурор огласил список предъявленных Арашукову обвинений. Кроме двух заказных убийств, в которых обвиняют сенатора, ему предъявляют попытку дестабилизации обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. При голосовании за снятие депутатской неприкосновенности с Рауфа Арашукова один из сенаторов воздержался, остальные высказались за. После чего четверо силовиков вывели подозреваемого из зала.

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