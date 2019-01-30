Финал V Межрегионального химического турнира состоится в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Более 200 школьников из 38 регионов России примут участие в финальном этапе V Межрегионального химического турнира, который состоится в Екатеринбурге в первые дни февраля. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

На турнире ребятам предстоит решать научно-практические задачи из области химической науки и технологии. При этом, по словам организаторов, единственно правильного решения задач нет — от школьников требуются креативные и необычные ответы. В качестве темы турнира выбрана «Химия и океан», таким образом, ученикам предстоит погрузиться в исследование тайн глубоководного мира.

Кроме самих соревнований, школьников ждёт увлекательная культурная и деловая программа. В частности, в рамках соревнований пройдут «химический завтрак для журналистов», научно-популярная лекция, пятичасовой квест «Научный забег», интерактивная игра «Что? Где? Когда?», экскурсия по Екатеринбургу и другие мероприятия.

Открытие турнира состоится 1 февраля в 18:00 в конференц-зале УралЭНИН.

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