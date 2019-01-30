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Продажи «единых» билетов в Крым на 2019 год стартовали в России

Общество

Перевозки начнутся с 20 апреля

Москва, 30 января 2019, 12:19 — REGNUM  Туристы, которые собираются посетить Крым в 2019 году, могут приобрести «единый» билет на полуостров в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. Продажи билетов стартовали с сегодняшнего дня, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».

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Уточняется, что интермодальные перевозки через аэропорт Симферополя начнутся с 20 апреля, через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара — с 30 апреля.

Приобрести билеты можно в кассах РЖД и авиакассах, а также через интернет.

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Перевозки по «единому» билету в 2019 году будут осуществляться в семь городов крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

В Единой транспортной дирекции добавили, что стоимость автобусной части «единого» билета с железнодорожной составляющей остается неизменной с 2015 года. Например, добраться из Анапы в Керчь можно будет по-прежнему за 380 рублей, а стоимость поездки из Краснодара в Ялту составит 820 рублей как и годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, система «единого» билета в Крым заработала с мая 2014 года. За это время «Единой транспортной дирекцией"было перевезено порядка 2 млн пассажиров.

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