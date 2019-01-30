Новый закон Нью-Джерси позволят выбрать «гендерно-нейтральный» пол ребенку

Нью-Джерси, США, , 12:30 — REGNUM Родители в штате Нью-Джерси увидят третий вариант графы «пол» в свидетельствах о рождении начиная с 1 февраля, сообщает Today.

В дополнение к мужскому и женскому появится небинарный, гендерно-нейтральный вариант. Предполагается, что данная мера облегчит для небинарных и трансгендерных людей изменение свидетельств о рождении с целью подтверждения своей гендерной идентичности.

Проблемы, как уточняется, могут возникнуть, когда «пол ребенка при рождении не соответствует его гендерной идентичности». Хотя в Нью-Джерси действуют законы, обязывающие школы обращаться с учащимися по их предпочтительному полу, такие дети по-прежнему сталкиваются с «дискриминацией, издевательствами и притеснениями». Небинарные люди не идентифицируют себя как мужчин или женщин, и наличие третьего варианта пола, ожидается, поможет защитить их от некоторых проблем.

Более того, новый закон облегчает для людей любого возраста изменение свидетельства о рождении на «правильный» пол без предъявления доказательств операции по подтверждению пола и предоставления письма от терапевта. Это, в свою очередь, призвано помочь трансгендерам подтверждать свой пол без предъявления медицинских записей об операции.

Штаты Орегон, Калифорния и Вашингтон тоже имеют аналогичное законодательство, касающееся свидетельств о рождении, Нью-Йорк также предлагает гендерно-нейтральный вариант.