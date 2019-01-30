Иноагентам запретили проводить антикоррупционные экспертизы в Москве

Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве уточнили список лиц, которым запрещается проведение независимой антикоррупционной экспертизы. Соответствующие изменения в статью 17 Закона города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы» были внесены на заседании Московской городской думы, передаёт 30 января корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о приведении столичного законодательства в соответствие с федеральным. В частности, изменения затронут лиц, уволенных в связи с утратой доверия, имеющих неснятую или непогашенную судимость, граждан, работающих в международных, зарубежных и некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее члены комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовали депутатам поддержать данную законодательную инициативу.

Ранее соответствующий закон приняла Госдума.

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