В колледжах Казахстана планируют исключить общее среднее образование — СМИ

Астана, , 12:08 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана планирует без широкого общественного обсуждения исключить общее среднее образование из образовательных программ колледжей. Об этом говорится в запросе депутата Мажилиса Бейбита Мамраева председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

В парламент Казахстана обратились руководители отраслевых ассоциаций работодателей республики и ветераны профессионально-технического образования.

В обращении отмечается, что министерство образования и науки планирует исключить из государственных образовательных стандартов системы технического и профессионального образования изучение предметов общего среднего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать в регионах республики по одному лучшему университету и по 10 лучших колледжей.

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