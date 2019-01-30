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Более тысячи трудовых мигрантов были арестованы в Омане в январе 2019 года

Общество

Одной из причин задержаний стало нарушение трудового законодательства страны

Маскат, 30 января 2019, 12:27 — REGNUM  Более 1000 эмигрантов, работающих в Омане, были арестованы в январе 2019 года за нарушение трудового законодательства страны, а также за участие в преступной деятельности. Об этом сообщает новостное агентство КСА «Arab News» со ссылкой на данные, опубликованные Министерством трудовых ресурсов и Королевской полицией Омана в национальной ежедневной газете «Times of Oman».

По меньшей мере, 1066 экспатов, большинство из которых арабского и азиатского происхождения, были арестованы полицией в первые недели 2019 года.

Министерство трудовых ресурсов также объявило о депортации 554 трудовых мигрантов: 490 человек за нарушение трудового законодательства и еще 64 за незаконный въезд в страну.

По данным Королевской полиции Омана, из 1066 арестованных 68 являются женщинами, задержанными за «совершение действий, противоречащих общественным нравам».

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Зарубежная хроника
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