В Дубае вводится система судебного разбирательства по видеосвязи

Абу-Даби, , 13:24 — REGNUM В ОАЭ подозреваемые по делам о незначительных финансовых правонарушениях смогут присутствовать на судебном разбирательстве посредством видеоконференций для того, чтобы сэкономить свое время. Об этом сообщает новостное агентство ОАЭ «Gulf News».

Директор департамента уголовных расследований полиции Дубая Джамал Салем Аль-Джаллаф заявил о том, что внедрение новой электронной системы в процесс судопроизводства поможет ускорить ход судебных процессов. Он добавил, что полиция Дубая стремится использовать новейшие научные интеллектуальные платформы.

Виртуальный зал суда был открыт в отделе розыска в штаб-квартире полиции Дубая в Аль-Кусаисе. Это поможет ускорить судебное разбирательство для подозреваемых в незначительных финансовых правонарушениях, таких как неоплаченные чеки.