Среда, 30 Января 2019 года
12:01:51 МСК

В нацбанке Украины рассказали об итогах сотрудничества со спецслужбами

Общество

Банк поделился информацией о подозрительных финансовых операциях

В нацбанке Украины рассказали об итогах сотрудничества со спецслужбами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 30 января 2019, 11:59 — REGNUM  В 2018 году национальный банк Украины направил в СБУ информацию о подозрительной деятельности 42 банков и восьми небанковских финансовых учреждений, заявили в пресс-службе нацбанка, сказано 29 января на официальном сайте учреждения.

Банк счёл подозрительными финансовые операции на общую сумму 67,5 млрд гривен, 68,1 млрд долларов и 11,8 млрд евро.

В свою очередь, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный банк Украины создал базу данных, в которую внёс информацию о 80 тыс. должниках. С начала 2019 года украинские банки должны использовать эту базу для оценки рисков при выдаче кредитов своим клиентам.

Читайте также: Нацбанк Украины собрал информацию о 80 тыс. заёмщиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить