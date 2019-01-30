В нацбанке Украины рассказали об итогах сотрудничества со спецслужбами

Киев, , 11:59 — REGNUM В 2018 году национальный банк Украины направил в СБУ информацию о подозрительной деятельности 42 банков и восьми небанковских финансовых учреждений, заявили в пресс-службе нацбанка, сказано 29 января на официальном сайте учреждения.

Банк счёл подозрительными финансовые операции на общую сумму 67,5 млрд гривен, 68,1 млрд долларов и 11,8 млрд евро.

В свою очередь, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный банк Украины создал базу данных, в которую внёс информацию о 80 тыс. должниках. С начала 2019 года украинские банки должны использовать эту базу для оценки рисков при выдаче кредитов своим клиентам.

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