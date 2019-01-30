Реальной угрозы нет: орловские власти просят жителей не паниковать

Орел, , 11:47 — REGNUM Правительство Орловской области просит жителей областного центра не поддаваться паники и выполнять все рекомендации правоохранительных органов. Соответствующее сообщение 30 января распространила пресс-служба правительства региона.

Как подтвердили в правительстве области. 30 января поступил целый ряд сообщений о минировании объектов государственных структур, а также частных организаций в Орле.

«По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено», — утверждают в правительстве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 января из здания мэрии Орла были эвакуированы сотрудники администрации города и аппарата горсовета. Звонки о минировании поступали в администрацию области, управление Роспотребнадзора, больницы, школы, торговые центры. Отметим, что за последние три дня по российским городам прокатилась волна минирований. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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