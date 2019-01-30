Правительство Японии пересмотрит план реагирования на случай землетрясений

Токио, , 12:24 — REGNUM 29 января Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии приняло решение изменить план реагирования на возможные землетрясения в столичном районе, а также в разломе Нанкай. В план будут добавлены меры по защите иностранных граждан, особенно в преддверии Олимпийских игр в 2020 году. По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», разлом Нанкай — наиболее сейсмоопасный регион, а подземные толчки могут спровоцировать тектонический удар разрушительной силы. По оценке сейсмологов, вероятность землетрясения в ближайшие 30 лет очень высока.

Министерство разработало план контрмер еще в 2014 году и впервые пересмотрит его.