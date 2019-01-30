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Индонезия оказывает гуманитарную помощь Газе — СМИ

Общество

Индонезия открыла общественную кухню в больнице Ас-Сифа в Газе

Рамалла , 30 января 2019, 12:14 — REGNUM  Общественная кухня под названием «Amanah Indonesia» была создана по инициативе Индонезии в больнице Ас-Сифа в Газе (Палестина), которая испытывает трудности с предоставлением питания больным, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что бесплатное питание предоставляется при участии фонда палестинского центра Нусантара, гуманитарного социального учреждения в Джакарте.

Абдиллах Оним, доброволец из Индонезии, поселившийся в Газе, объяснил, что общественную кухню открыли, чтобы обеспечить бесплатным питанием сотню пациентов, преимущественно стариков и детей.

Он также призвал жителей Индонезии внести пожертвование, чтобы позаботиться о судьбе пациентов в Газе. По его словам, стоимость одной порции еды составляет 80 тыс. рупий или около 5 долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила приверженность страны продолжать вносить свой вклад в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Читайте ранее в этом сюжете: Джакарта продолжит финансировать БАПОР — глава МИД Индонезии

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Внешняя политика Индонезии
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