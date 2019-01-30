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Уязвимость WhatsApp позволяет восстанавливать удаленные сообщения — СМИ

Общество

Мессенджер после восстановления извлечет сообщения из «архива» и они вновь станут доступны в истории чата

Вашингтон, 30 января 2019, 11:44 — REGNUM  Пользователи популярного мессенджера WhatsApp выяснили, как можно восстановить удаленную историю сообщений. Об этом пишет британская Daily Mirror.

Сообщается, что для этого можно воспользоваться функцией резервного копирования, имеющейся в приложении. Для восстановления сообщений, удаленных собеседником, следует удалить приложение и вновь установить его.

Отмечается, что мессенджер после восстановления извлечет сообщения из «архива» и они вновь станут доступны в истории чата.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что WhatsApp намерен ограничить возможность пользователей пересылать сообщения. В рамках борьбы со спамом и дезинформацией пользователям сервиса будет разрешено делать рассылку максимум пяти контактам.

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