Среда, 30 Января 2019 года
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В японском городе Тиба признали однополые браки

Общество

В городе Тиба прошла церемония выдачи сертификатов, подтверждающих брак между ЛГБТ-парами

Токио, 30 января 2019, 13:11 — REGNUM  29 января в японском городе Тиба впервые выдали сертификаты однополым парам. Сертификат подтверждает семейную связь между партнерами, но является действительным только на территории города.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», для получения официального сертификата пары-заявители должны были соответствовать ряду требований: быть старше 20 лет, не состоять в браке и постоянно проживать в городе.

Ранее ЛГБТ-пары жаловались на то, что не могут претендовать на роль официального опекуна своего партнера в медучреждении или получать семейное жилье от государства.

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Зарубежная хроника
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