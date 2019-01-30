На северо-западе Конго обнаружено 15 массовых захоронений

Киншаса, , 11:36 — REGNUM По меньшей мере 15 массовых захоронений было обнаружено на северо-западе Демократической Республики Конго после трех суток этнических столкновений, заявил 29 января официальный представитель миссии ООН в Конго, сообщает британское агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря миссии MONUSCO Флоранс Маршаль, захоронения обнаружены поблизости от населенных пунктов Йюмби и Бонжанд.

«Несмотря на то что на данный момент заключение еще не сделано, мы можем подтвердить, что в невыносимых условиях были убиты несколько сот человек, в том числе женщины и большое число детей», — отметила она.

«Скорость, применяемые методы и большое число жертв этого насилия указывают на то, что эти мероприятия осуществлялись спланированно и продуманно», — добавила она.

Ранее в ООН отмечали, что в результате межэтнических столкновений были убиты по меньшей мере 890 человек.

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