ДНР: На подконтрольной Украине территории стремительно убывает население

Донецк, , 11:40 — REGNUM Смертность на подконтрольной Украине территории ДНР втрое превышает рождаемость. Об этом сообщается 30 января на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

«В течение года численность населения на подконтрольной Украине территории сократилась почти на 30 тысяч человек. Разница между родившимися и умершими демонстрирует отрицательное сальдо — за год родилось немногим больше 10 тысяч человек, а умерло больше чем втрое — 33 255 человек», — сказано в сообщении.

Ещё одной проблемой региона является высокая миграция. За год разница между прибывшими и уехавшими составила почти 9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года государственная служба статистики Украины сообщила о двукратном превышении уровня смертности в стране над уровнем рождаемости.

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Стремительный отток населения с Донбасса начался во время гражданской войны, которую развязал Киев в 2014 году. По данным ООН жертвами вооружённого конфликта в Донбассе стали 13 тыс. мирных жителей.

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