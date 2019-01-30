В калужском поселке Воротынск выявлены нарушения в бюджетной сфере

Калуга, , 11:28 — REGNUM Прокуратурой Бабынинского района Калужской области при осуществлении надзора за соблюдением требований бюджетного законодательства выявлены нарушения в действиях администрации посёлка Воротынск. Об этом сообщил 30 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора района Дмитрий Кириленко.

Проверка показала, что в мае 2018 года распоряжением главы администрации Воротынска муниципальному автономному учреждению «ВоротынскБлагоустройство» было предписано провести капитальный ремонт кровли здания администрации поселка.

Вместе с тем, проект производства работ по ремонту крыши и необходимых технических решений администрацией с привлечением специализированных проектных организаций не разрабатывался. В рамках исполнения поручения администрации, МАУ «ВБ» был заключен контракт с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту кровли на сумму 1 млн 400 тыс. рублей.

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В июне 2018 года работы по контракту были приняты и оплачены в полном объеме. Однако контроль покупки материалов, производства и сдачи работ администрацией не осуществлялся.

В ходе проверки установлено, что не все работы, предусмотренные локальной сметой на капитальный ремонт крыши, выполнены. Некоторые материалы, использовавшиеся при строительстве, были ненадлежащего качества, что привело к хищению денежных средств на сумму более 350 тыс. рублей.

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В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь прокуратурой района в адрес главы администрации городского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Заместитель главы администрации и директор «ВоротынскБлагоустройство» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокуратуры района, следственным отделом МО МВД России «Бабынинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

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