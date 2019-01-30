Власти Бельгии запретили продавать игровые предметы FIFA за реальные деньги

Брюссель, , 11:50 — REGNUM Прокуратура Брюсселя провела расследование деятельности Electronic Arts и признала компанию виновной в продаже внутриигровых предметов FIFA за реальные деньги. Electronic Arts на своём официальном сайте сообщили, что уберут продажу предметов для жителей Бельгии.

Теперь бельгийские игроки не смогут покупать очки FIFA, а всех футболистов и наборы карт можно будет разблокировать в процессе игры или купить за внутриигровую валюту. Компания извинилась перед геймерами за доставленные неудобства и высказала своё недовольство решением бельгийским властей.

В дальнейшем Electronic Arts планируют добиться большей ясности касательно своей политики продажи внутриигровых предметов. Также руководство компании сообщило, что решение бельгийских властей не скажется на финансовых результатах EA.

Напомним, что конфликт произошёл после того как бельгийская Комиссия по азартным играм потребовала убрать лутбоксы (контейнеры с внутриигровыми предметами) из ряда игр: FIFA 18, Overwatch и Counter-Strike: Global Offensive. Компании Valve, Blizzard и 2K Games приняли эти требования и убрали покупку внутриигровых предметов на территории Бельгии. Лишь Electronic Arts отказались и заявили, что FIFA не является азартной игрой и не приводит к зависимости.

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