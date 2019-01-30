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Грипп атакует: в Оренбуржье закрыто две школы и пять детсадов

Общество

В регионе еженедельно фиксируется существенный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Грипп атакует: в Оренбуржье закрыто две школы и пять детсадов
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Оренбург, 30 января 2019, 11:17 — REGNUM  Оренбургская область стоит на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, до преодоления эпидпорога осталось всего 2−3%. Пока же ситуация расценивается в целом как неэпидемическая, однако есть частности. Например, взрослое население уже перешагнуло эпидпорог по случаям гриппа и ОРВИ — на 7,2%.

С 21 по 27 января зарегистрировано 9,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 22,5% больше показателя предшествующей недели. Отмечено увеличение числа госпитализированных, больных респираторными инфекциями. Случаи гриппа зарегистрированы в Оренбурге, Бугуруслане, Орске, Новотроицке, Сорочинском городском округе, Оренбургском, Новоорском, Саракташском районах.

Из-за эпидемии пришлось закрыть на карантин две школы — в Беляевском и Бугурусланском районах, а также пять детских садов — в Орске, Кувандыке и Новоорском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Прогноз эпидемии: в Оренбуржье отмечены единичные случаи гриппа

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Грипп, ОРЗ
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