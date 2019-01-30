У беженцев-сирот из ДР Конго в Бельгии возможно живы родители — доклад

Брюссель, , 11:36 — REGNUM Журналисты из Бельгии расследуют судьбу беженцев-сирот из Демократической Республики Конго. В одном из докладов говорится, что, возможно, родители «сирот» живы, сообщает BBC Swahili.

Представители власти связались с приемными родителями 15 детей из ДРК в Бельгии и попросили предоставить их образцы ДНК, чтобы проверить информацию одной из газет о том, что дети были захвачены в плен, и их родители на самом деле живы.

Следователь сообщил, что родителям этих детей сказали, что детей забирают в лагерь на каникулы, а не в дома сирот Tumaini в ДРК. Сейчас детский дом Tumaini, который, предположительно, принял этих детей, уже закрыт.

В 2017 году выяснилось, что 4 ребенка, прибывшие из ДРК в Бельгию, были названы сиротами ошибочно. Журналисты из Бельгии искали родителей этих детей в каждой деревне ДРК, даже в таких отдаленных, которые расположены в 850 километрах от столицы Киншасы. Родители рассказали, что их детям якобы предоставили шанс отдыха в детском лагере на каникулах, однако после того, как детей увезли их больше не видели.

После этого случая журналисты взялись за расследование судеб других детей из детского дома Tumaini. Все 15 детей, ДНК которых сейчас требует правительство Бельгии, были ввезены в страну между 2013 и 2015 годом.

После получения ДНК детей, чьи родители, возможно, живы, расследование продолжится.