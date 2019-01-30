В московском районе Некрасовка появится детский сад на 350 мест

Москва, , 11:25 — REGNUM На востоке Москвы появится новый детский сад — объект на 350 мест построят в районе Некрасовка. Об этом журналистам заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Детский сад будет трёхэтажным, прямоугольным в плане. Также решено использовать витражное остекление ярких цветов — благодаря контрасту с чёрно-белыми стенами проектировщикам удалось добиться одновременно соблюдения норм инсоляции и индивидуальности проекта», — добавил он.

Площадь здания составит порядка пяти тысяч квадратных метров. В детском саду запроектировано 14 групповых ячеек, каждая из которых рассчитана на 25 человек. В них оборудуют групповые комнаты, раздевальную, спальни и буфет.

Также для детей организуют спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творческих кружков. Территорию детского сада дополнительно благоустроят

Как сообщало ИА REGNUM, жители московского района Тропарево-Никулино неоднократно указывали на недостаток детских садов и школ и выходили на пикеты против уплотнительной застройки.

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