Почти в каждой пятой калужской квартире газовое оборудование неисправно

Калуга, , 11:12 — REGNUM В Калуге в 150 квартирах из 705 проверенных специалисты выявили нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В 134 квартирах газ вообще пришлось временно отключить, заявила на рабочей планёрке начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская, сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

По словам Грибанской, нарушения в основном связаны с неправильным подключением газового оборудования во время ремонта. Между тем, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский попросил своих подчиненных провести разъяснительную работу и сделать повторный обход тех квартир, в которые специалистам, проверяющим исправность газового оборудования, попасть не удалось. Такое поручение было дано в связи с отказами жильцов, опасающихся стать жертвами мошенников, пускать в свои дома проверяющих. Одновременно калужский градоначальник попросил калужан отнестись с пониманием к проверкам внутриквартирного газового хозяйства.

Напомним, за последние две неделе в Калуге произошло два серьезных отравления людей бытовым газом. В одном случае погибла семья из трёх человек, включая 12-летнего ребёнка. Остальные отравившиеся газом, в том числе и врачи скорой медпомощи, госпитализированы, и в настоящее время их жизни вне опасности.

28 января на заседании кабинета министров Калужской области специалистами было определено более 20 тыс. квартир региона, где повторно проверят состояние газового оборудования. Это, прежде всего, многоквартирные дома и квартиры, в которых ранее при проверках была выявлена неблагополучная ситуация в газовом хозяйстве. Все проверки по региону планируются завершить до 29 марта 2019 года.

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