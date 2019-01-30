Названо число наркоманов в Нигерии

Абуджа, 30 января 2019, 11:12 — REGNUM Согласно официальным данным, число наркоманов в Нигерии оценивается в 14,4%, что более чем вдвое превышает среднемировое значение (5,6%), сообщает Le Figaro.
Результаты исследования были собраны среди 50 тыс. жителей в 37 штатах страны под руководством правительства Нигерии, Европейского союза и Управления ООН по наркотикам и преступности.
Стало известно, что в самой густонаселенной стране Африки около 14,3 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляют наркотики, помимо табака и алкоголя.
«Результаты этого исследования очень тревожные и требуют коллективных усилий по снижению последствий этой растущей угрозы для здоровья, социально-экономического положения и безопасности нашей нации», — заявил министр здравоохранения страны Осаги Эханир.
Издание отмечает, что впервые были представлены такие подробные данные о распространении и употреблении наркотиков в Нигерии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ООН число беженцев из Нигерии в Камерун резко возросло из-за нападений террористов.
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