Названо число наркоманов в Нигерии

Абуджа, , 11:12 — REGNUM Согласно официальным данным, число наркоманов в Нигерии оценивается в 14,4%, что более чем вдвое превышает среднемировое значение (5,6%), сообщает Le Figaro.

Результаты исследования были собраны среди 50 тыс. жителей в 37 штатах страны под руководством правительства Нигерии, Европейского союза и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Стало известно, что в самой густонаселенной стране Африки около 14,3 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляют наркотики, помимо табака и алкоголя.

«Результаты этого исследования очень тревожные и требуют коллективных усилий по снижению последствий этой растущей угрозы для здоровья, социально-экономического положения и безопасности нашей нации», — заявил министр здравоохранения страны Осаги Эханир.

Издание отмечает, что впервые были представлены такие подробные данные о распространении и употреблении наркотиков в Нигерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ООН число беженцев из Нигерии в Камерун резко возросло из-за нападений террористов.

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