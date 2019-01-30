Джоан Роулинг и вселенная Гарри Поттера стали героями нового мема

Лондон, , 11:37 — REGNUM В Twitter появился новый мем, посвященный Джоан Роулинг и вселенной Гарри Поттера. Так как писательница публикует в своём микроблоге различные неожиданные подробности о волшебном мире, поклонники решили предположить, что бы в той или иной ситуации сказала типичная Роулинг.

После выхода последней книги о Гарри Поттере в 2008 году Роулинг продолжала открывать фанатам подробности о мире «мальчика, который выжил». Так, одним из последних открытий стал факт о том, что до XVIII века волшебники не знали, что такое водопровод и не пользовались туалетом. На помощь им приходило очищающее заклятие.

Учитывая любовь писательницы к внезапному введению читателей в заблуждение, пользователи стали придумывать, как бы Роулинг вела себя, оказавшись в различных ситуациях. Многие твиты посвящены сексуальной ориентации героев. Вероятно, это связано с тем, что в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» писательница намекнула на связь между Альбусом Дамблдором и его другом Геллертом Грин-де-Вальдом.

«Официант: Что-нибудь выпить? Дж. К. Роулинг: Распределяющая шляпа может заниматься любовью, но не хочет», — пишет Дастин К.

«Мировые лидеры: Последствия климатических изменений необратимы. Планете осталось жить только 20 лет.Дж. К. Роулинг: Добби — транс», — пошутил Джеймс К.

Вскоре мем эволюционировал, и юзеры предположили, что с Роулинг даже не нужно вступать в диалог, чтобы получить очередную порцию странных фактов.

«Я:Дж. К. Роулинг: Гремучая Ива была геем», — пишет Сара Ш.

«Никто:Дж. К. Роулинг: Добби застрелил XXXTENTACION», — пишет «e».

"Никто:Дж. К. Роулинг: Рон провёл 7 лет в Хогвартсе, фантазируя об идеальном воображаемом друге, которого называл Гарри Поттер, чтобы справиться с невыносимой жизнью обычного ребёнка, который не был ни хорош, ни плох в школе, не был ни популярным, ни изгоем», — предположил Джонни С.

Ранее фанатов Гарри Поттера поразило очередное открытие. Один из пользователей Twitter выяснил, что шрам героя не в форме молнии, как было принято считать, а лишь повторяет движение руки Волан-де-Морта, наложившего заклинание «Авада Кедавра».

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