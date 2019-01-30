Более половины граждан РФ уверены, что стране угрожает война

Москва, , 10:44 — REGNUM Военная угроза со стороны иностранных государств в отношении России существует, считают более половины российских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года «Левада-центром».

Согласно данным социологического исследования, 56% опрошенных полагают, что в отношении России могут быть совершены агрессивные военные действия со стороны других государств. По мнению 39% респондентов, такой угрозы не существует. Одновременно с этим 88% граждан страны уверены, что российские вооруженные силы смогут защитить страну от иностранной военной агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что, согласно результатам социологического исследования, проведенного «Левада центром», большинство жителей России испытывают гордость за свою страну. Так, победа в Великой Отечественной войне вызывает чувство гордости у 87% российских граждан.

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