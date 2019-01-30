В Японии официально признали однополые браки

Тиба, Япония, , 10:41 — REGNUM В Японии впервые официально признали однополые браки, сообщает Mainichi.

По данным издания, в городе Тиба прошла выдача специальных сертификатов, подтверждающих браки между однополыми парами. Чтобы получить такой документ, заявитель должен быть старше 20 лет.

Отмечается, что сертификат позволяется пользоваться такими же услугами, какие доступны традиционным семьям, в том числе однополые пары смогут подать заявку на получение государственного жилья.

В японском обществе уважают права сексуальных меньшинств, но оно по-прежнему консервативно. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отмечал, что страна пока не готова к официальному признанию однополых браков. Однако неофициальная регистрация подобных союзов происходит на уровне некоторых муниципалитетов.

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