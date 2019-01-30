А. Гурьев принял участие в открытии Международного года таблицы Менделеева

Париж, , 10:40 — REGNUM 2019 год провозглашен ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов, созданной великим русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым 150 лет назад. Инициатива проведения этой международной акции принадлежит Российскому химическому обществу имени Д.И. Менделеева и Российской академии наук. Партнером в реализации инициативы ООН выбрала Группу «ФосАгро», которая на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с ЮНЕСКО. В церемонии открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов приняли участие: генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент Французской академии наук Пьер Корволь и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. В рамках открытия состоялась конференция, на которой крупнейшие мировые ученые и представители научной молодежи обменялись своим видением развития современных естественных наук и технологий.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в своей речи отметила: «Наука — общее благо, и поэтому должна приносить пользу всему человечеству. Это убеждение выступает движущей силой того, что делает и за что отвечает ЮНЕСКО. Наука является средством достижения прогресса при условии, что ее польза распределяется справедливо и что ее применение регулируется этическими принципами».

«Мы гордимся и признательны ООН, что именно «ФосАгро» выбрана партнером в проведении Международного года Периодической таблицы химических элементов. Для меня и моих коллег по «ФосАгро» это большая честь и оценка нашего многолетнего надежного партнерства с ЮНЕСКО в области науки и образования. Восемь лет назад в этом зале, в Международный год химии, было принято историческое решение о старте глобальной программы «Зеленая химия для жизни», ставшего судьбоносным для десятков молодых ученых со всего мира. Именно этот проект стал первым совместным шагом «ФосАгро» и ЮНЕСКО на пути многолетнего сотрудничества, которое охватывает сегодня не только науку, но и заботу о природе, и борьбу с голодом — неотъемлемые элементы системы устойчивого развития ООН», подчеркнул в своем выступлении глава «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Руководитель российской агрохимической компании отметил, что мероприятия в рамках Международного года открытой Менделеевым периодической таблицы, станут отличным подспорьем в дальнейшем развитии технологий в области зеленой химии, устойчивого развития и продовольственной безопасности.