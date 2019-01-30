Депутаты Петербурга обратились к главе Минздрава насчет тест-полосок

Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили обратиться к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой гарантировать права лиц, страдающих сахарным диабетом. Для этого предлагается разработать федеральный стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам.

Обращение к Скворцовой единогласно поддержали 30 января на пленарном заседании Заксобрания, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Один из авторов обращения, депутат Денис Четырбок («Единая Россия») пояснил, что в настоящее время расчетом потребности в тест-полосках занимаются региональные власти субъектов РФ, которые определяют количество закупаемых тест-полосок и частоту их предоставления диабетикам.

«При этом установление таких параметров является правом, а не обязанностью властей. Как показывает практика, показатели не всегда соответствуют реальному числу нуждающихся в препаратах граждан, что зачастую приводит к ухудшению состояния их здоровья и необратимым последствиям», — отметил Денис Четырбок.

Он напомнил, что, по действующему законодательству, медицинская помощь в РФ оказывается только на основе закрепленных законом стандартов. Главе Минздрава предлагается распространить такой стандарт и на предоставление тест-полосок.

В Петербурге количество больных сахарным диабетом превысило 163 тыс. человек, отмечают в пресс-службе комитета Заксобрания по законодательству.

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