Каждый пятый житель России сталкивался с утечками газа

Москва, , 10:39 — REGNUM В России 92% граждан, у кого есть в доме газоснабжение, пользуются газовой плитой. При этом каждый пятый гражданин (21%) сталкивался с течками газа в квартире или в доме. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Большинство (66%) заявили, что последний раз состояние газового оборудования в том месте, где они живут, проверяли в 2018 году.

Сейчас в России начались проверки газового оборудования. 25% опрошенных отметили, что проверки проводятся на высоком, качественном уровне. 48% утверждают, что контроль поверхностный.

По мнению 55% опрошенных, причина некачественного контроля газовых сетей — нехватка проверяющих.

Опрос проведен 22 января 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в новостройках появится система контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.

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