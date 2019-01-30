Ребёнок лишился органа из-за халатности подмосковных врачей

Раменское, Московская область, , 10:37 — REGNUM В Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности медицинских работников, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровья ребёнка, сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следователей, пятилетний мальчик был доставлен на скорой помощи в ночь с 12 на 13 января в приёмное отделение Раменской ЦРБ с жалобами на острую боль в животе.

«Должностные лица из числа сотрудников больницы, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к своим должностным обязанностям, не оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь ребенку, доставленному в приемное отделение. Не установив предварительный диагноз заболевания, они не организовали необходимых диагностических и лечебных процедур и отпустили домой», — сообщили в пресс-службе.

Боли не прекратились, и спустя некоторое время родители мальчика обратились в другое медицинское учреждение. Ребёнка экстренно госпитализировали и провели операцию, в ходе которой был удалён орган.

Сообщается, что в приёмном отделении Раменской ЦРБ был проведён обыск, изъята документация по этому пациенту. Запланировано проведение допросов сотрудников районной больницы.

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