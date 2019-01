«Медиа Альянс» запустит киберспортивный телеканал GINX Esports TV в России

Лондон, , 10:40 — REGNUM Компания «Медиа Альянс» запустит русскоязычную версию киберспортивного телеканала GINX Esports TV. Вещание крупнейших событий из мира компьютерного спорта будет идти круглосуточно в формате HD, сообщается на официальном сайте компании.

«GINX Esports TV тщательно создаёт и выбирает контент для фанатов каждой игры, а экспертный опыт и эмоциональное вовлечение позволяют формировать предложения как для любителей соревнований по видеоиграм, так и для новых зрителей, которые только погружаются в мир киберспорта.», — сообщил генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

В официальном обращении на сайте компании «Медиа Альянс» сообщается, что Россия находится на первом месте в Европе и третьем месте в мире по просмотру киберспортивных событий. Вице-президент GINX Esports TV Сэм Батлер сообщил, что сотрудничество с «Медиа Альянс» позволит повторить международный успех канала (охват более 50 млн домохозяйств по всему миру) в России. Отмечается, что на канале не будет рекламы, но она может появиться в дальнейшем.

Напомним, что GINX Esports TV — это международный телеканал, посвященный киберспортивным событиям. Он доступен в 50 странах, а его штаб-квартира находится в Лондоне. Канал транслирует крупнейшие киберспортивные турниры по всем известным дисциплинам, а также предлагает аналитику и подробные разборы матчей. Помимо этого на GINX Esports TV выходят авторские программы, посвящённые миру компьютерного спорта (The First Hour, GINX Plays, The Dojo и др.).

Читайте ранее в этом сюжете: Киберспортивная команда Team Secret выиграла чемпионат по Dota 2 в Китае