В Ярославской области вложили 600 миллионов в обновление системы ТКО

Ярославль, , 10:33 — REGNUM В муниципальных образованиях Ярославской области модернизирована система сбора твердых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Появилось 57 новых контейнерных площадок, установлено более 5 тысяч новых контейнеров и бункеров. Произведена полная замена контейнерного парка в Ярославле, Ростове, Некрасовском районе и Брейтово.

Единый региональный оператор выступает в качестве инвестора проектов по созданию и модернизации объектов обработки и утилизации отходов. 660 миллионов рублей направлены на развитие системы транспортировки и накопления ТКО, в том числе внедрение практики раздельного сбора мусора, а также на создание и модернизацию объектов обработки и захоронения отходов, — рассказал ИА REGNUM директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Модернизация системы ТКО является частью новой экологической политики региона, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым, сообщили ИА REGNUM в Ярославской областной Думе. Возобновлена работа мусоросортировочного предприятия «Чистый город» в Ярославле, региональным оператором создан мусоросортировочный комплекс в Угличском районе.

Работу единого регионального оператора в целом оцениваем как удовлетворительную. Комплекс мероприятий, проводимых с его участием, дает возможность для выхода на новый качественный уровень функционирования отрасли обращения с отходами, — сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.

При этом возросшая плата за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО в Ярославской области остаётся одной из самых низких в стране.

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